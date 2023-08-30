В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Ахмат» дома играет против «Крыльев Советов».

Полузащитник хозяев Ясмин Челикович забил второй гол своей команды на 53-й минуте. Две минуты ранее забитым мячом отличился защитник самарцев Гленн Бэйл.

Таким образом, счёт на табло стал 2:1 в пользу подопечных Мирослава Ромащенко.

Обе команды начали турнир с двух поражений «Ахмат» проиграл «Зениту» (0:2) на выезде и «Балтике» (0:1) дома, «Крылья Советов» также уступили клубам из Калининграда (2:3) и Санкт-Петербурга (0:1): оба матча прошли в Самаре.