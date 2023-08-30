ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Уткин и Пиняев попали в стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч Кубка России 

Игра российских клубов пройдёт в Ростове-на-Дону.
Уткин и Пиняев попали в стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч Кубка России 
30 августа 2023 18:39
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Тренерские штабы «Ростова» и «Локомотива» объявили стартовые составы команд на матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Очная встреча состоится сегодня, 30 августа, на домашнем стадионе ростовской команды. Начало игры – 19:30 мск.

«Ростов»: Медведев, Прохин, Чернов, Вахания, Семенчук, Акбашев, Мохеби, Байрамян, Уткин, Сухомлинов, Голенков.

«Локомотив»: Гильерме, Митай, Фассон, Кузьмичёв, Сильянов, Карпукас, Марадишвили, Желалетдинов, Пиняев, Раков, Сарвели.

По итогам двух туров Кубка России «Локомотив» возглавляет группу В, имея в своём активе шесть очков. «Ростов» с тремя баллами находится на третьей позиции.

источник: «Советский спорт»
Летнее трансферное окно-2023 стало рекордным в истории футбола по совокупным тратам клубов
На 30 августа траты клубов на трансферы составляют 7,631 миллиарда евро.
30.08.2023 19:26
Футбол
автор: Степан Шереметьев
ЦСКА обыграл «Сочи» в серии пенальти в матче Кубка России
ЦСКА обыграл «Сочи» в серии пенальти в матче Кубка России
Основное время завершилось нулевой ничьей.
30.08.2023 19:25
Футбол
автор: Александр Кожевников
Президент «Ариса» сообщил, когда состоится переход Магомеда-Шапи Сулейманова 
Ранее сообщалось, что российский форвард продолжит карьеру в греческом клубе. 
30.08.2023 19:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Сочи» - ЦСКА: основное время завершилось вничью, команды ждёт серия пенальти
Встреча проходит на стадионе «Фишт».
30.08.2023 19:11
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче Пути РПЛ Кубка России 
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче Пути РПЛ Кубка России 
Голы Мохамеда Конате, Ясмина Челиковича и Ивана Олейникова принесли победу грозненскому клубу.
30.08.2023 19:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ахмат» - «Крылья Советов»: грозненцы забили третий гол
Результат очевиден.
30.08.2023 19:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бывший игрок «Рубина» Уремович расторг контракт с «Гертой» 
Хорват играл в составе немецкой команды с прошлого года. 
30.08.2023 18:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Экс-наставник «Спартака»: после победы над «Динамо» Абаскалю только добавилось проблем
Красно-белые обыграли своего соперника со счётом 4:1.
30.08.2023 18:46
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Зенит» и «Балтика» назвали стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России 
«Зенит» и «Балтика» назвали стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России 
Встреча состоится в среду, 30 августа, в Калининграде. 
30.08.2023 18:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.