Уткин и Пиняев попали в стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч Кубка России 

Тренерские штабы «Ростова» и «Локомотива» объявили стартовые составы команд на матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Очная встреча состоится сегодня, 30 августа, на домашнем стадионе ростовской команды. Начало игры – 19:30 мск.

«Ростов»: Медведев, Прохин, Чернов, Вахания, Семенчук, Акбашев, Мохеби, Байрамян, Уткин, Сухомлинов, Голенков.

«Локомотив»: Гильерме, Митай, Фассон, Кузьмичёв, Сильянов, Карпукас, Марадишвили, Желалетдинов, Пиняев, Раков, Сарвели.

По итогам двух туров Кубка России «Локомотив» возглавляет группу В, имея в своём активе шесть очков. «Ростов» с тремя баллами находится на третьей позиции.