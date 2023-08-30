«Зенит» и «Балтика» назвали стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России 

Сегодня, 30 августа, пройдёт матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Балтика» примет на своём поле «Зенит». Клубы назвали свои стартовые составы на предстоящую игру.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Гассама, Дудиев, Энрикес, Пряхин, Остойич, Мусаев, Аванесян, Ламейра, Лазарев.

«Зенит»: Васютин, Фернандес, Алип, Круговой, Сутормин, Коваленко, Васильев, Ерохин, Бакаев, Мантуан, Сергеев.

В настоящее время «Балтика» идёт на первом месте в турнирной таблицы группы С, имея в своём активе шесть очков. «Зенит» находится на второй строчке с таким же количеством очков.