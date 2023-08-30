Бывший игрок «Рубина» Уремович расторг контракт с «Гертой» 

Бывший защитник «Рубина» Филип Уремович покинул «Герту», расторгнув контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба берлинской команды.

Как увтерждает источник, стороны разорвали трудовое сотрудничество по обоюдном согласию. Спортивный директор столичного клуба Бенджамен Вебер сообщил, что такое решение было принято по инициативе 26-летнего футболиста.

Уремович перешёл в «Герту» в июле 2022 года на правах свободного агента. Всего за немецкую команду он сыграл 23 матча и забил один гол. Ранее он на протяжении четырёх лет играл в составе «Рубина».