«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче Пути РПЛ Кубка России 

Футболисты «Ахмата» на своём поле одолели «Крылья Советов» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Мирослава Ромащенко.

В составе победителей забитыми мячами отметились форвард Мохамед Конате (44-я минута), полузащитник Ясмин Челикович (53) и хавбек Иван Олейников (90+4). За гостей гол забил защитник Гленн Бэйл (51).

Таким образом, «Ахмат» набирает три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы С. «Крылья Советов» располагаются на четвёртой позиции без очков.

Кубок России.

Путь РПЛ.

Группа С.

3-й тур.

«Ахмат» (Грозный) – «Крылья Советов» (Самара) – 3:1 (1:0)

Голы: Конате, 44. Челикович, 53. Олейников, 90+4 – Бэйл, 51.