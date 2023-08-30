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«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче Пути РПЛ Кубка России 

Голы Мохамеда Конате, Ясмина Челиковича и Ивана Олейникова принесли победу грозненскому клубу.
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче Пути РПЛ Кубка России 
30 августа 2023 19:10
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Ахмат"

Футболисты «Ахмата» на своём поле одолели «Крылья Советов» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Мирослава Ромащенко.

В составе победителей забитыми мячами отметились форвард Мохамед Конате (44-я минута), полузащитник Ясмин Челикович (53) и хавбек Иван Олейников (90+4). За гостей гол забил защитник Гленн Бэйл (51).

Таким образом, «Ахмат» набирает три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы С. «Крылья Советов» располагаются на четвёртой позиции без очков.

Кубок России.

Путь РПЛ.

Группа С.

3-й тур.

«Ахмат» (Грозный) – «Крылья Советов» (Самара) – 3:1 (1:0)

Голы: Конате, 44. Челикович, 53. Олейников, 90+4 – Бэйл, 51.

источник: «Советский спорт»
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