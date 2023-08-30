«Сочи» - ЦСКА: основное время завершилось вничью, команды ждёт серия пенальти

В эти минуты в Сочи на стадионе «Фишт» проходит матч третьего тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России, в котором местный одноимённый клуб принимает московский ЦСКА.

Основное время матча завершилось безголевой ничьей. По регламенту турнира, встреча переходит в серию пенальти, где будет определён победитель.

«Сочи» и ЦСКА набрали равное количество очков после двух туров - по три балла. Обе команды одержали победы в первом туре - «Сочи» обыграл «Факел», а ЦСКА разгромил «Оренбург».