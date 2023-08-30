Президент «Ариса» сообщил, когда состоится переход Магомеда-Шапи Сулейманова 

Президент греческого «Ариса» Теодорос Карипидис раскрыл детали возможного перехода нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

Ранее появилась информация, что команда из Солоники арендует 23-летнего футболиста с возможностью выкупа за один миллион евро.

«Сделка по переходу Магомеда-Шапи Сулейманова в наш клуб будет закрыта в ближайшее время», — приводит слова Карипидиса Sport24.ru.

Прошлый сезон Сулейманов проводил в аренде в «Хапоэле» из Беэр-Шевы. В составе израильской команды он принял участие в 35 играх, отличился пятью забитыми мячами и шестью ассистами. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.