ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Президент «Ариса» сообщил, когда состоится переход Магомеда-Шапи Сулейманова 

Ранее сообщалось, что российский форвард продолжит карьеру в греческом клубе. 
30 августа 2023 19:22
автор: Глеб Шевяков

Президент греческого «Ариса» Теодорос Карипидис раскрыл детали возможного перехода нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

Ранее появилась информация, что команда из Солоники арендует 23-летнего футболиста с возможностью выкупа за один миллион евро.

«Сделка по переходу Магомеда-Шапи Сулейманова в наш клуб будет закрыта в ближайшее время», — приводит слова Карипидиса Sport24.ru.

Прошлый сезон Сулейманов проводил в аренде в «Хапоэле» из Беэр-Шевы. В составе израильской команды он принял участие в 35 играх, отличился пятью забитыми мячами и шестью ассистами. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.

источник: Sport24.ru
Летнее трансферное окно-2023 стало рекордным в истории футбола по совокупным тратам клубов
На 30 августа траты клубов на трансферы составляют 7,631 миллиарда евро.
30.08.2023 19:26
Футбол
автор: Степан Шереметьев
ЦСКА обыграл «Сочи» в серии пенальти в матче Кубка России
ЦСКА обыграл «Сочи» в серии пенальти в матче Кубка России
Основное время завершилось нулевой ничьей.
30.08.2023 19:25
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Сочи» - ЦСКА: основное время завершилось вничью, команды ждёт серия пенальти
Встреча проходит на стадионе «Фишт».
30.08.2023 19:11
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче Пути РПЛ Кубка России 
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче Пути РПЛ Кубка России 
Голы Мохамеда Конате, Ясмина Челиковича и Ивана Олейникова принесли победу грозненскому клубу.
30.08.2023 19:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ахмат» - «Крылья Советов»: грозненцы забили третий гол
Результат очевиден.
30.08.2023 19:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бывший игрок «Рубина» Уремович расторг контракт с «Гертой» 
Хорват играл в составе немецкой команды с прошлого года. 
30.08.2023 18:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Экс-наставник «Спартака»: после победы над «Динамо» Абаскалю только добавилось проблем
Красно-белые обыграли своего соперника со счётом 4:1.
30.08.2023 18:46
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Зенит» и «Балтика» назвали стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России 
«Зенит» и «Балтика» назвали стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России 
Встреча состоится в среду, 30 августа, в Калининграде. 
30.08.2023 18:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.