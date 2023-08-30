Летнее трансферное окно-2023 стало рекордным в истории футбола по совокупным тратам клубов

В текущее летнее трансферное окно был установлен рекорд по сумме, потраченной всеми клубами в общей сложности на приобретении футболистов. Об этом сообщает Transfermarkt.

На 30 августа траты клубов на трансферы составляют 7,631 миллиарда евро. Прежний рекорд был установлен летом 2019 года — 7,568 миллиарда. Больше всего на подписание новых игроков этим летом потратили клубы АПЛ (2,43 миллиарда) и Саудовской Аравии (846 миллионов), опередив итальянскую Серию А (794 миллиона), немецкую Бундеслигу (695 миллиона), французскую Лигу 1 (693 миллиона) и испанскую ла Лигу (397 миллионов).

Клубы РПЛ заняли 14-е место в списке, потратив к настоящему моменту 80 миллионов евро. При этом сумма продаж футболистов составляет 117 миллионов.

Напомним, что в ведущих европейских чемпионатах текущее трансферное окно закроется 1 сентября. В России оно будет открыто до 14 сентября.