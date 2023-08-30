ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Летнее трансферное окно-2023 стало рекордным в истории футбола по совокупным тратам клубов

На 30 августа траты клубов на трансферы составляют 7,631 миллиарда евро.
30 августа 2023 19:26
автор: Степан Шереметьев

В текущее летнее трансферное окно был установлен рекорд по сумме, потраченной всеми клубами в общей сложности на приобретении футболистов. Об этом сообщает Transfermarkt.

На 30 августа траты клубов на трансферы составляют 7,631 миллиарда евро. Прежний рекорд был установлен летом 2019 года — 7,568 миллиарда. Больше всего на подписание новых игроков этим летом потратили клубы АПЛ (2,43 миллиарда) и Саудовской Аравии (846 миллионов), опередив итальянскую Серию А (794 миллиона), немецкую Бундеслигу (695 миллиона), французскую Лигу 1 (693 миллиона) и испанскую ла Лигу (397 миллионов).

Клубы РПЛ заняли 14-е место в списке, потратив к настоящему моменту 80 миллионов евро. При этом сумма продаж футболистов составляет 117 миллионов.

Напомним, что в ведущих европейских чемпионатах текущее трансферное окно закроется 1 сентября. В России оно будет открыто до 14 сентября.

источник: Transfermarkt.ru
ЦСКА обыграл «Сочи» в серии пенальти в матче Кубка России
ЦСКА обыграл «Сочи» в серии пенальти в матче Кубка России
Основное время завершилось нулевой ничьей.
30.08.2023 19:25
Футбол
автор: Александр Кожевников
Президент «Ариса» сообщил, когда состоится переход Магомеда-Шапи Сулейманова 
Ранее сообщалось, что российский форвард продолжит карьеру в греческом клубе. 
30.08.2023 19:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Сочи» - ЦСКА: основное время завершилось вничью, команды ждёт серия пенальти
Встреча проходит на стадионе «Фишт».
30.08.2023 19:11
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче Пути РПЛ Кубка России 
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче Пути РПЛ Кубка России 
Голы Мохамеда Конате, Ясмина Челиковича и Ивана Олейникова принесли победу грозненскому клубу.
30.08.2023 19:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ахмат» - «Крылья Советов»: грозненцы забили третий гол
Результат очевиден.
30.08.2023 19:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бывший игрок «Рубина» Уремович расторг контракт с «Гертой» 
Хорват играл в составе немецкой команды с прошлого года. 
30.08.2023 18:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Экс-наставник «Спартака»: после победы над «Динамо» Абаскалю только добавилось проблем
Красно-белые обыграли своего соперника со счётом 4:1.
30.08.2023 18:46
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Зенит» и «Балтика» назвали стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России 
«Зенит» и «Балтика» назвали стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России 
Встреча состоится в среду, 30 августа, в Калининграде. 
30.08.2023 18:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.