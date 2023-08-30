Орлов раскритиковал Нагучева за отказ комментатора произносить фамилию Дзюбы

Футбольный эксперт Геннадий Орлов оценил поведение спортивного комментатора Романа Нагучева в отношении к нападающему «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Во время матча 6-го тура между московским клубом и «Сочи» (1:0) журналист 30 минут не называл форварда по фамилии, а позже объяснил, что это был знак протеста из-за неуважительного отношения 35-летнего игрока к работникам СМИ.

«Нагучев сказал, что отомстил Дзюбе, не называя его фамилию в эфире. Это детский сад. Некоторые коллеги его ещё поддержали на телевидении. Ребята, это непрофессионально, нельзя использовать служебное положение, микрофон и эфир. Тебя смотрят десятки тысяч людей. Есть немало людей, которые обожают Дзюбу, а ты решил так. Сегодня для тех, кто относится с уважением к Дзюбе, Нагучев умер. Жалко Романа, хороший парень», – приводит слова Орлова «Радио Зенит».

Дзюба играет в составе «Локомотива» с феврале нынешнего года. В текущем сезоне за железнодорожников он провёл пять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.