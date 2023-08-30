Кристиан Нобоа оценил состояние поля домашнего стадиона «Сочи»  

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о качестве газона на стадионе «Фишт».

«В Сочи ужасное поле. Это плохо для всех футболистов. Мы стараемся играть красиво низом через пас. Но на таком поле делать это очень тяжело. Такие условия сейчас для всех команд здесь. Стыдно видеть такое поле. Сегодня был последний матч: посмотрим, что будет в будущем», — приводит слова эквадорского хавбека «Чемпионат».

В среду, 30 августа, «Сочи» потерпели поражение от ЦСКА в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России, уступив армейцам в серии 11-метровых ударов (0:0, пенальти - 4:5).