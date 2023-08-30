Ветеран ЦСКА - о матче с «Сочи»: качество газона просто отвратное. РФС должно быть стыдно

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» бывший игрок ЦСКА и сборной СССР, Владимир Пономарёв, рассказал о впечатлениях от матча армейцев и сочинцев, а также не оставил без внимания качество поля.



«Чемпионат обычно накладывает определённую ответственность, а Кубок играют, как получится. Сегодня лучше получилось у ЦСКА, когда они пробивали 11-метровые. И та, и другая команды выставили молодёжь, по 5-6 человек в составе. Это правильное решение со стороны обоих тренеров. Всё для того, чтобы молодые ребята немного обыгрались, почувствовали накал борьбы, это здорово. Но не отнимешь того, что лучше атаковали сочинцы. Про 11-метровые не говорю, это уже чистое везение и вратарское искусство. Игра была неплохая с обеих сторон, ребята старались, двигались вперёд. Из игроков могу выделить Акинфеева, а так все сыграли ровно и старались. Газон - безобразие, отвратительное качество! Позор, что в Сочи смогли сделать стадион, а поляну так и не смогли. Претензии уже у всех. РФС должно быть стыдно, что они допускают такое», - рассказал Пономарёв.



Напомним, 30 августа прошёл матч в рамках Кубка России, в котором сразились ЦСКА и «Сочи». Победу одержали армейцы по результатам пенальти.