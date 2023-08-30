Бывший игрок сборной Испании высказался о возможном переходе России в Азию 

Экс-полузащитник «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Развиваться надо в конкурентной среде. Лично я хочу самого лучшего для российского футбола. Но сейчас мы бессильны. Уход в Азию? Не хотел бы этого сценария для России. Потому что люблю эту страну и хочу, чтобы футбол в ней прогрессировал. А для этого нужна Европа. Но вместе с тем понимаю: терпение людей, принимающих решения в российском футболе, небезгранично», — приводит слова испанца Sport24.ru.

В феврале 2022 года руководства ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в европейских турнирах под своей эгидой.