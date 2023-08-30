Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не перейдёт в «Лион»  

Руководство «Лиона» отказалось от идеи приобретения хавбека «Динамо» Даниила Фомина. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Как утверждает источник, приоритетом «олимпийцев» является полузащитник «Милана» Раде Крунич, а вариант с футболистом бело-голубых больше не рассматривается.

Ранее появилась информация, что «Лион» готов заплатить за 26-летнего игрока восемь миллионов евро и уже сделал трансферное предложение столичной команде.

В составе »Динамо» Фомин выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне за команду Марцела Лички он провёл восемь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.