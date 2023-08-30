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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не перейдёт в «Лион»  

Ранее сообщалось, что французский клуб сделал предложение по трансферу россиянина. 
30 августа 2023 21:12
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Лиона» отказалось от идеи приобретения хавбека «Динамо» Даниила Фомина. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Как утверждает источник, приоритетом «олимпийцев» является полузащитник «Милана» Раде Крунич, а вариант с футболистом бело-голубых больше не рассматривается.

Ранее появилась информация, что «Лион» готов заплатить за 26-летнего игрока восемь миллионов евро и уже сделал трансферное предложение столичной команде.

В составе »Динамо» Фомин выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне за команду Марцела Лички он провёл восемь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

источник: Чемпионат.com
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