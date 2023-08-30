Голы Голенкова и Вахании принесли «Ростову» победу над «Локомотивом» в Кубке России 

«Ростов» дома победил «Локомотив» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
В составе победителей забитыми мячами отличились нападающий Егор Голенков (24-я) и Илья Вахания (37). За московскую команду гол забил форвард Максим Глушенков (71).
Таким образом, «Ростов» набирает шесть очков и поднимается на первое место в турнирной таблице группы В. «Локомотив» с таким же количеством баллов опускается на вторую строчку.
Кубок России.
Путь РПЛ.
Группа В.
3-й тур.
«Ростов» – «Локомотив» – 2:1 (2:0)
Голы: Голенков, 24. Вахания, 37 – Глушенков, 71.
источник: «Советский спорт»