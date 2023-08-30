ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Голы Голенкова и Вахании принесли «Ростову» победу над «Локомотивом» в Кубке России 

Подопечные Валерия Карпина нанесли первое поражение железнодорожникам в розыгрыше кубкового турнира. 
Голы Голенкова и Вахании принесли «Ростову» победу над «Локомотивом» в Кубке России 
30 августа 2023 21:29
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Ростов»

«Ростов» дома победил «Локомотив» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей забитыми мячами отличились нападающий Егор Голенков (24-я) и Илья Вахания (37). За московскую команду гол забил форвард Максим Глушенков (71).

Таким образом, «Ростов» набирает шесть очков и поднимается на первое место в турнирной таблице группы В. «Локомотив» с таким же количеством баллов опускается на вторую строчку.

Кубок России.

Путь РПЛ.

Группа В.

3-й тур.

«Ростов» – «Локомотив» – 2:1 (2:0)

Голы: Голенков, 24. Вахания, 37 – Глушенков, 71.

источник: «Советский спорт»
Агент Головина отреагировал на вызов футболиста в сборную России 
Представитель россиянина также рассказал, как эту информацию восприняли в «Монако».
30.08.2023 22:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ничего страшного не случилось». Сергей Семак – о поражении «Зенита» от «Балтики»
Матч в рамках Кубка России завершилась победой калининградского клуба. 
30.08.2023 22:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Балтика» одержала первую победу над «Зенитом» в XXI веке 
Последний раз калининградцам удалось одолеть питерский клуб 25 лет назад.
30.08.2023 22:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
РФС представил состав сборной России на сентябрьский сбор
РФС представил состав сборной России на сентябрьский сбор
На осенние товарищеские игры национальной команды были вызваны 49 игроков.
30.08.2023 21:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Балтика» минимально обыграла «Зенит» в матче Кубка России
«Балтика» минимально обыграла «Зенит» в матче Кубка России
Встреча прошла в Калининграде.
30.08.2023 21:29
Футбол
автор: Александр Кожевников
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не перейдёт в «Лион»  
Ранее сообщалось, что французский клуб сделал предложение по трансферу россиянина. 
30.08.2023 21:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ростов» – «Локомотив»: Глушенков сократил отставание красно-зелёных 
В данный момент железнодорожники уступают сопернику со счётом 1:2. 
30.08.2023 21:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бывший игрок сборной Испании высказался о возможном переходе России в Азию 
С февраля прошлого года российские команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
30.08.2023 20:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.