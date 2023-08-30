Голы Голенкова и Вахании принесли «Ростову» победу над «Локомотивом» в Кубке России 

«Ростов» дома победил «Локомотив» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей забитыми мячами отличились нападающий Егор Голенков (24-я) и Илья Вахания (37). За московскую команду гол забил форвард Максим Глушенков (71).

Таким образом, «Ростов» набирает шесть очков и поднимается на первое место в турнирной таблице группы В. «Локомотив» с таким же количеством баллов опускается на вторую строчку.

Кубок России.

Путь РПЛ.

Группа В.

3-й тур.

«Ростов» – «Локомотив» – 2:1 (2:0)

Голы: Голенков, 24. Вахания, 37 – Глушенков, 71.