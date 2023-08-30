Агент Головина отреагировал на вызов футболиста в сборную России 

Футбольный агент полузащитника «Монако» Александра Головина, Александр Клюев прокомментировал новость о вызове его клиента в сборную России на сентябрьский сбор.

Хавбек монегасков попал в список национальной команды, состоящий из 49 российских футболистов. Сбор пройдёт в Новогорске и продлится с 4 сентября по 12-е число того же месяца.

«Саша всегда рад вызову в сборную и игре за национальную команду. В «Монако» не были против его вызова», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Головин дебютировал в составе сборной России в июне 2015 года. С тех пор за команду он провёл 45 матчей, отличился пятью забитыми мячами и отдал 13 результативных передач. После домашнего чемпионата мира в 2018 году 27-летний полузащитник перешёл из ЦСКА в «Монако».