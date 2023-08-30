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Тикнизян признался, что мечтает играть в Европе, но не покинет «Локомотив» этим летом 

Ранее сообщалось, что к футболисту красно-зелёных проявляет интерес «Байер».
30 августа 2023 23:09
автор: Глеб Шевяков

Фланговый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о своей мечте попробовать свои силы в чемпионатах Европы.

Ранее появилась информация, что в текущее трансферное окно 24-летнего игрока может подписать «Байер».

«Я не читаю слухи о себе. Если руководство говорит, что я остаюсь, значит остаюсь. Я от этого абстрагируюсь максимально. Если будет конкретика, тогда поговорим. Играть в Европе — мечта? Мечта, но не в это трансферное окно. Дай бог, в следующее. Будем работать, делать все возможное, а там, как бог даст. Меня будет сложно заменить? Незаменимых нет, тем более, в футболе», — приводит слова Тикнизяна «Спорт-Экспресс».

Тикнизян играет за «Локомотив» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Михаила Галактионова он провёл девять матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в два с половиной миллиона евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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