«ПСВ» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, разгромив «Рейнджерс»

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов нидерландский «ПСВ» на своем поле крупно обыграл шотландский «Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Исмаэль Сайбари. Еще по одному разу отличились Люк де Йонг и Йоей Верман. Один мяч защитник «рейнджеров» Коннор Голдсон отправил в свои ворота.

Гости ответили точным ударом в исполнении Джеймса Таверньера.

Добавим, что первый матч между этими командами неделей ранее в Глазго закончился вничью (2:2). Таким образом, по сумме двух встреч путевка в групповой этап турнира досталась «ПСВ». Шотландский клуб станет участником аналогичной стадии в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф

Ответный матч

«ПСВ» (Эйндховен, Нидерланды) - «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) - 5:1 (1:0)

Голы: Сайбари, 35; 53; де Йонг, 66; Верман, 78; Голдсон, 82 (автогол) - Таверньер, 65.

Первый матч: 2:2.