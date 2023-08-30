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«Копенгаген» сыграл вничью с «Ракувом» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов 

Датский клуб добился прохода в следующий этап еврокубка благодаря победе в первом матче.
30 августа 2023 23:55
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Копенгагена» на своём поле сыграли вничью с «Ракувом» в ответном матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов.

Очная встреча завершилась со счётом 1:1.

За хозяев поля гол забил Денис Вавро на 35-й минуте. Гости ответили забитым мячом Лукаша Зволински на 88-й минуте.

Таким образом, «Копенгаген» благодаря победе в первом матче над «Ракувом» (1:0, 1:1) вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов.

Квалификация. Плей-офф.

Ответный матч.

«Копенгаген» (Дания) – «Ракув» (Польша) – 1:1 (1:0)

Голы: Вавро, 35 – Зволински, 88.

Первый матч: 1:0.

источник: «Советский спорт»
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