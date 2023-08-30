«Копенгаген» сыграл вничью с «Ракувом» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов 

Футболисты «Копенгагена» на своём поле сыграли вничью с «Ракувом» в ответном матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов.
Очная встреча завершилась со счётом 1:1.
За хозяев поля гол забил Денис Вавро на 35-й минуте. Гости ответили забитым мячом Лукаша Зволински на 88-й минуте.
Таким образом, «Копенгаген» благодаря победе в первом матче над «Ракувом» (1:0, 1:1) вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
Лига чемпионов.
Квалификация. Плей-офф.
Ответный матч.
«Копенгаген» (Дания) – «Ракув» (Польша) – 1:1 (1:0)
Голы: Вавро, 35 – Зволински, 88.
Первый матч: 1:0.
источник: «Советский спорт»