«Копенгаген» сыграл вничью с «Ракувом» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов 

Футболисты «Копенгагена» на своём поле сыграли вничью с «Ракувом» в ответном матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов.

Очная встреча завершилась со счётом 1:1.

За хозяев поля гол забил Денис Вавро на 35-й минуте. Гости ответили забитым мячом Лукаша Зволински на 88-й минуте.

Таким образом, «Копенгаген» благодаря победе в первом матче над «Ракувом» (1:0, 1:1) вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов.

Квалификация. Плей-офф.

Ответный матч.

«Копенгаген» (Дания) – «Ракув» (Польша) – 1:1 (1:0)

Голы: Вавро, 35 – Зволински, 88.

Первый матч: 1:0.