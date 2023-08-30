«Антверпен» вновь обыграл АЕК и пробился в групповой этап Лиги чемпионов 

«Антверпен» в гостях одержал победу над АЕКом в ответном матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов.
Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу бельгийцев.
В составе победителей забитыми мячами отличились Джирано Керк (73-й минута) и Мишель Баликвиша (90). За хозяев поля гол забил Серхио Араужо (90).
Таким образом, «Антверпен» стал участником группового этапа Лиги чемпионов-2023/2024. В первом матче плей-офф победа также досталась красным (1:0, 2:1).
Лига чемпионов.
Квалификация. Плей-офф.
Ответный матч.
АЕК (Греция) – «Антверпен» (Бельгия) – 1:2 (0:0)
Голы: Араужо, 90 – Керк, 73 – Баликвиша, 90.
Первый матч: 0:1.
источник: «Советский спорт»