«Интер Майами» с Месси сыграл вничью в матче МЛС против «Нэшвилла»

Подошёл к концу матч в рамках регулярного чемпионата МЛС, в котором «Интер Майами» сыграл на своем поле против «Нэшвилла».

Отметим, что игра завершилась со счётом 0:0.

Звездный форвард «Интер Майами» Лионель Месси вышел на поле с первых минут и провёл на нём все 90 минут.

На текущий момент подопечные Херардо Мартино располагаются на 14-м месте в Восточной конференции с 22 очками в активе. От зоны плей-офф команда отстаёт на 10 баллов.

В следующем туре «Интер Майами» сыграет против «Лос-Анджелеса». Игра пройдет 4 сентября в 05:00 (мск).