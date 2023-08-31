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Месси впервые за 10 матчей в «Интер Майами» не отметился результативными действиями

Матч против «Нэшвилла» завершился со счётом 0:0.
31 августа 2023 07:14
автор: Виталий Овсянников

Встреча в рамках регулярного чемпионата МЛС между «Интер Майами» и «Нэшвиллом» стала первой для Лионеля Месси, в которой он не отметился результативными действиями за американский клуб.

В первых семи матчах в рамках Кубка лиг аргентинский нападающий отличался в каждой игре, оформив десять забитых голов. В Кубке США против «Цинциннати» Месси отметился двумя результативными передачами, а в дебютной игре в рамках МЛС он забил гол.

Только в своей десятой встрече за «Интер Майами» звездный аргентинец прервал результативную серию. Матч против «Нэшвилла» завершился со счётом 0:0.

источник: «Советский спорт»
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