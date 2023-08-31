Определились все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24

Подошли к концу ответные матчи финала квалификации к основному раунду Лиги чемпионов, победы в которых одержали «Антверпен», «Копенгаген» и ПСВ.

Таким образом, стали известны все представители группового этапа главного клубного европейского турнира.

Сегодня, 31 августа в 19:00 (мск) состоится жеребьевка Лиги чемпионов.

В первой корзине оказались «Манчестер Сити», «Барселона», «Севилья», «Наполи», «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Бенфика» и «Фейенорд».

Во вторую корзину попали «Реал», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Лейпциг», «Боруссия» (Дортмунд), «Интер» и «Порту».

В третьей корзине представлены такие команды как «Милан», «Лацио», «Шахтер», «Зальцбург», «Брага», «Црвена Звезда», ПСВ и «Копенгаген».

В четвертой корзине будут ждать своих соперников «Галатасарай», «Селтик», «Ньюкасл», «Унион», «Ланс», «Янг Бойз», «Антверпен» и «Реал Сосьедад».