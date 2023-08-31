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Мать главы RFEF Луиса Рубиалеса госпитализирована после трех дней голодовки в церкви

Ранее он был отстранен от своей должности на 90 дней.
31 августа 2023 07:39
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 31 августа, Marca сообщает о том, что Анхелес Бехар, мать временно отстранённого от должности главы RFEF Луиса Рубиалеса, госпитализирована из-за плохого самочувствия.

Она заперлась в испанской церкви и объявила голодовку. На третий день голодовки 72-летняя женщина была отправлена в больницу с опухшими ногами и сильной усталостью.

Анхелес Бехар требует, чтобы футболистка Дженнифер Эрмосо, которую поцеловал Рубиалес, озвучила правду, о которой говорила в начале инцидента.

Мать временно отстранённого от должности президента Королевской федерации футбола Испании считает, что поцелуй между её сыном и представительницей сборной Испании случился по взаимному согласию, и об этом свидетельствуют фотографии.

Напомним, по решению дисциплинарного комитета ФИФА Луис Рубиалес был временно отстранён от своей должности.

источник: Marca
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