Мать главы RFEF Луиса Рубиалеса госпитализирована после трех дней голодовки в церкви

Сегодня, 31 августа, Marca сообщает о том, что Анхелес Бехар, мать временно отстранённого от должности главы RFEF Луиса Рубиалеса, госпитализирована из-за плохого самочувствия.

Она заперлась в испанской церкви и объявила голодовку. На третий день голодовки 72-летняя женщина была отправлена в больницу с опухшими ногами и сильной усталостью.

Анхелес Бехар требует, чтобы футболистка Дженнифер Эрмосо, которую поцеловал Рубиалес, озвучила правду, о которой говорила в начале инцидента.

Мать временно отстранённого от должности президента Королевской федерации футбола Испании считает, что поцелуй между её сыном и представительницей сборной Испании случился по взаимному согласию, и об этом свидетельствуют фотографии.

Напомним, по решению дисциплинарного комитета ФИФА Луис Рубиалес был временно отстранён от своей должности.