ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Барселона» не хочет брать Канселу у «Манчестер Сити» в аренду с опцией выкупа.

Минувший сезон португалец провел в Германии.
31 августа 2023 08:30
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Ранее в СМИ появилась информация, что 29-летний футболист перейдет в «Барселону». Клуб из Испании планировал арендовать Канселу с опцией выкупа.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство «Барселоны» передумало. Теперь сине-гранатовые хотят лишь арендовать Жоау, чтобы исключить возможные проблемы с финансовым Fair Play.

Отмечается, что клубы заключат сделку до июня 2024 года.

Добавим, что Канселу принадлежит «Манчестер Сити» с 2019 года. Сезон-2022/2023 португалец проводил на правах аренды в «Баварии». За мюнхенский клуб он провёл 21 матч, отметился одним забитым мячом и отдал шесть результативных передач.

источник: «Советский спорт»
Нападающий «Локомотива» Изидор решил перейти в «Лорьян»
Француз выступает за железнодорожников с 2022 года.
31.08.2023 09:14
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Глупость и кошмар». Мостовой - о решении Карпина вызвать 49 игроков в сборную России
У команды запланирован товарищеский матч.
31.08.2023 09:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
7 игроков из чемпионата России попали в список футболистов, готовых к выступлению в топ-лигах
Рейтинг представлен Международным центром спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).
31.08.2023 09:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Стало известно, почему Карпин вызвал на сбор сборной России сразу 49 футболистов
Команда может провести товарищеские матчи против сборных Катара и Египта.
31.08.2023 08:45
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Килиан Мбаппе готов подписать долгосрочное соглашение с «ПСЖ»
Текущий контракт форварда с парижанами рассчитан до 2024 года.
31.08.2023 08:16
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Роналду установил мировой рекорд по голам в национальных лигах
Статистика учитывает лишь чемпионаты.
31.08.2023 08:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мать главы RFEF Луиса Рубиалеса госпитализирована после трех дней голодовки в церкви
Ранее он был отстранен от своей должности на 90 дней.
31.08.2023 07:39
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Определились все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24
Сегодня, 31 августа, состоится жеребьевка.
31.08.2023 07:33
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.