«Барселона» не хочет брать Канселу у «Манчестер Сити» в аренду с опцией выкупа.

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Ранее в СМИ появилась информация, что 29-летний футболист перейдет в «Барселону». Клуб из Испании планировал арендовать Канселу с опцией выкупа.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство «Барселоны» передумало. Теперь сине-гранатовые хотят лишь арендовать Жоау, чтобы исключить возможные проблемы с финансовым Fair Play.

Отмечается, что клубы заключат сделку до июня 2024 года.

Добавим, что Канселу принадлежит «Манчестер Сити» с 2019 года. Сезон-2022/2023 португалец проводил на правах аренды в «Баварии». За мюнхенский клуб он провёл 21 матч, отметился одним забитым мячом и отдал шесть результативных передач.