Килиан Мбаппе готов подписать долгосрочное соглашение с «ПСЖ»

Сегодня, 31 августа, спортивный обозреватель Марко Контерио сообщает в своих социальных сетях о том, что французский нападающий Килиан Мбаппе готов продлить контракт с «ПСЖ».

Согласно информации источника, стороны договорились о новом соглашении, которое будет рассчитано до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался активировать опцию продления договора и был отстранен от первой команды: он пропустил турне по Японии и не вошел в заявку на матч 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0). Позже сообщалось, что стороны сумели уладить конфликт, и футболист вернулся к тренировкам с первой командой и стал участвовать в матчах.

Текущий контракт форварда с парижанами рассчитан до 2024 года. В стартовавшем сезоне Лиги 1 Мбаппе сыграл два матча, в которых забил три гола.