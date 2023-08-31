Стало известно, почему Карпин вызвал на сбор сборной России сразу 49 футболистов

Тренер голкиперов российской национальной команды Виталий Кафанов объяснил, почему главный тренер Валерий Карпин вызвал на сбор сразу 49 человек.

«В опубликованном списке сборной две команды: взрослая и U23», — сказал Кафанов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, вчера, 30 августа, тренерский штаб сборной России с главным тренером Валерием Карпиным огласил состав национальной команды на предстоящий тренировочный сбор, который состоится в сентябре. В него вошли 49 футболистов.