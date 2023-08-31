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«Глупость и кошмар». Мостовой - о решении Карпина вызвать 49 игроков в сборную России

У команды запланирован товарищеский матч.
31 августа 2023 09:02
автор: Александр Поволоцкий

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался относительно решения тренерского штаба национальной команды вызвать 49 футболистов на учебно‑тренировочный сбор.

Напомним, что занятия начнутся в Новогорске 4 сентября и продлятся до 12 сентября.

РФС представил состав сборной России на сентябрьский сбор

«Это очeнь странно, глупoсть, если честно. Зачeм вызывать на игры такoе количество футболистов, когдa впереди ничего нет. Кошмaр», — приводит «Матч ТВ» слова Мостового.

Ранее генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России проведет 12 сентября товарищеский матч против Катара. Игра пройдет в Дохе.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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