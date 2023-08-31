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Нападающий «Локомотива» Изидор решил перейти в «Лорьян»

Француз выступает за железнодорожников с 2022 года.
31 августа 2023 09:14
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 31 августа, спортивный обозреватель Le Parisien Бенжамен Хуарес сообщает в своих социальных сетях о том, что форвард «Локомотива» Вильсон Изидор принял решение сменить клубную прописку и перейти во французский «Лорьян».

Согласно данным источника, переговоры между сторонами продолжаются. Отмечается, что нападающий желает перейти именно в «Лорьян».

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов опроверг информацию об официальном предложении, поступившем со стороны «Марселя».

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года, его трансфер был оценен в 3,5 млн евро. За это время форвард принял участие в 42 играх, в которых отметился 19 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

В настоящее время трансферная стоимость футболиста порталом Transfermarkt оценивается в 6 млн евро.

источник: Le Parisien
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