«Зенит» и «Спартак» заинтересованы в колумбийском нападающем Морелосе

Колумбийский форвард Альфредо Морелос может продолжить карьеру в РПЛ.

Об этом сегодня, 31 августа, сообщает Antena 2. Согласно данным источника, российские клубы «Зенит» и «Спартак» проявляют интерес к подписанию нападающего.

Отмечается, что у колумбийца есть предложения и от других клубов. С ним хотят подписать контракт испанский «Леванте» и турецкий «Ферербахче».

Напомним, 27-летний нападающий выступал за шотландский «Рейнджерс» с 2017 года. Этим летом Морелос покинул клуб после истечения контракта и сейчас находится в статусе свободного агента.