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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати продолжит карьеру в АПЛ

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны нескольких английских клубов.
31 августа 2023 09:53
автор: Александр Поволоцкий

«Барселона» отдаст своего форварда Ансу Фати в аренду клубу АПЛ.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Фабрицио Романо, 20-летний футболист принял предложение «Брайтона». »Сине-гранатовые» и «чайки» договорились об аренде Фати до июня 2024 года без права выкупа.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ансу интересен »Челси» и «Тоттенхэму». Transfermarkt оценивает футболиста в 35 млн евро. Контракт Фати с »Барселоной» действует до конца июня 2027 года

В минувшем сезоне нападающий провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

источник: «Советский спорт»
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