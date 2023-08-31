Миранчук может вернуться в состав «Аталанты», если Сапата перейдет в «Торино»

Сегодня, 31 августа, спортивный обозреватель Джанлука Ди Марцио сообщает в своих социальных сетях о том, что будущее российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука на текущий момент зависит от возможного трансфера колумбийца Дувана Сапаты в «Торино».

Согласно данным источника, если форвард перейдет в «Торино», то наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини вернёт россиянина в состав. Отмечается, что у «Аталанты» не будет возможности приобрести нового форварда на замену Сапате, так как трансферное окно закроется уже 1 сентября.

Поэтому велика вероятность, что Миранчук, не сыгравший в текущем сезоне ни одного матча, вернется в состав бергамасков.