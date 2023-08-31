Нападающий «Краснодара» Кордоба высказался об интересе со стороны клубов из Саудовской Аравии

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал слухи о его возможном трансфере в зарубежные клубы.

В интернет-изданиях появлялась информация, что 30-летним футболистом интересуются турецкий «Галатасарай» и несколько команд из Саудовской Аравии.

«СМИ сообщaли, что мной интересуется «Галатaсарай» и клубы из Саудовской Аравии? Всегда есть кaкие‑то слухи. Но сейчас я нахожуcь в «Краснодаре» и cфокусирован только на этом клубе», — цитирует Кордобу «Матч ТВ».

Контракт колумбийца с клубом РПЛ рассчитан до июня 2025 года. В текущем сезоне он провёл за девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.