Защитник московского «Динамо» Сазонов прошёл медосмотр в расположении «Торино»

Грузинский футболист Саба Сазонов, выступающий за московское «Динамо» на позиции защитника, прошёл медосмотр перед переходом в «Торино».

Об этом свидетельствует видеоролик с участием 21-летний игрока, который был распространен в социальных сетях. На кадрах, сделанных журналистами видно, что Сазонов уже одет в форму туринского клуба, хотя официально о переходе не сообщалось.

Ранее генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров сообщал, что защитник отправился в Италию для завершения перехода в «Торино». Сообщалось, что «Динамо» получит за 21-летнего игрока 3 миллиона евро.