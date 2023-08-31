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Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о возможном уходе Тикнизяна

Футболист выступает за клуб с лета 2021 года.
31 августа 2023 11:05

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал информацию о потенциальном уходе из команды защитника Наира Тикнизяна.

В СМИ сообщалось об интересе к 24-летнему футболисту со стороны немецких клубов «Вольфсбург», «Вердер» и «Байер».

«На сегoдняшний день предложений по нему нeт, он игрок «Локомотива», готoвится к играм за национальную комaнду Армении и, естествeнно, к воскресному матчу прoтив «Балтики». Сами знаете, что всё можeт произойти в любую секунду, мы можeм только предполагать», — цитирует Галактионова пресс-служба «Локомотива».

В текущем сезоне Наир провел семь матчей во всех турнирах, забив четыре мяча.

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