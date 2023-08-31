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Полузащитник «Спартака» Литвинов заявил, что Абаскаль не разрешает игрокам пить пиво после матчей

Красно-белые занимают 7-е место в таблице РПЛ после шести туров.
31 августа 2023 12:20
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос об употреблении пива после матчей.

Ранее наставник «Динамо» Марцел Личка заявил, что позволяет игрокам своей команды выпить одну-две бутылки напитка.

«Разрешает ли Абаскаль игрокам «Спартака» выпить пива после матча, как Личка в «Динамо»? Нет. У нас как‑то все спокойно с этим — никто даже не заикается», — цитирует Литвинова «Матч ТВ».

Отметим, что 29 августа »Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 4:1 в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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