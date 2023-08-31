Полузащитник «Спартака» Литвинов заявил, что Абаскаль не разрешает игрокам пить пиво после матчей

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос об употреблении пива после матчей.

Ранее наставник «Динамо» Марцел Личка заявил, что позволяет игрокам своей команды выпить одну-две бутылки напитка.

«Разрешает ли Абаскаль игрокам «Спартака» выпить пива после матча, как Личка в «Динамо»? Нет. У нас как‑то все спокойно с этим — никто даже не заикается», — цитирует Литвинова «Матч ТВ».

Отметим, что 29 августа »Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 4:1 в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России.