Капитан «Ростова» Глебов заявил, что Карпин стал больше нервничать из-за результатов команды

Капитан «Ростова» Данил Глебов, выступающий на позиции полузащитника, рассказал, как наставник команды Валерий Карпин реагирует на последние результаты клуба.

«Наверное, стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен. Проводим игру — более-менее, другую — отвратительно. Нет стабильности. Победа над «Локомотивом» должна придать уверенности», — сказал Глебов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Ростовчане занимают только 11-е место в РПЛ по итогам 6-ти туров с семью очками в активе. Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 3 сентября против московского «Динамо».