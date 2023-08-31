ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Капитан «Ростова» Глебов заявил, что Карпин стал больше нервничать из-за результатов команды

Ростовчане занимают только 11-е место в РПЛ по итогам 6-ти туров.
31 августа 2023 12:10
автор: Виталий Овсянников

Капитан «Ростова» Данил Глебов, выступающий на позиции полузащитника, рассказал, как наставник команды Валерий Карпин реагирует на последние результаты клуба.

«Наверное, стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен. Проводим игру — более-менее, другую — отвратительно. Нет стабильности. Победа над «Локомотивом» должна придать уверенности», — сказал Глебов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Ростовчане занимают только 11-е место в РПЛ по итогам 6-ти туров с семью очками в активе. Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 3 сентября против московского «Динамо».

источник: «Спорт-Экспресс»
Полузащитник «Спартака» Литвинов заявил, что Абаскаль не разрешает игрокам пить пиво после матчей
Красно-белые занимают 7-е место в таблице РПЛ после шести туров.
31.08.2023 12:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Президент «Лилля» прокомментировал возможный трансфер нападающего «Спартака» Бальде
Transfermarkt оценивает футболиста в два с половиной миллиона евро.
31.08.2023 11:54
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Итальянский «Торино» объявил о переходе защитника «Динамо» Сабы Сазонова
Итальянский «Торино» объявил о переходе защитника «Динамо» Сабы Сазонова
Грузинский футболист выступал за бело-голубых с 2021 года.
31.08.2023 11:54
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о возможном уходе Тикнизяна
Футболист выступает за клуб с лета 2021 года.
31.08.2023 11:05
Футбол
Агент Миранчука сообщил, что Алексей не покинет «Аталанту» после разговора с Гасперини
Российский полузащитник выступает за бергамасков с 2020 года.
31.08.2023 10:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Клубы мира установили новый рекорд, потратив в трансферное окно более 7,5 млрд евро
Побито достижение, установленное четыре года назад.
31.08.2023 10:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Галактионов прокомментировал слухи об интересе «Байера» к Наиру Тикнизяну
Главный тренер не стал исключать ухода футболиста.
31.08.2023 10:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о поражении клуба от «Балтики»
Последний раз калининградцам удалось одолеть питерский клуб 25 лет назад.
31.08.2023 10:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.