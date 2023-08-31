Арсен Захарян рассказал, почему не перешёл в «Фейеноорд», «Лацио» или «Страсбург»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян подтвердил информацию СМИ о том, что текущее летнее трансферное окно мог перейти в «Фейеноорд», «Лацио» или «Страсбург», и рассказал, почему этого не произошло.

«В комментариях иронизировали, что я за лето поиграл за «Фейеноорд», «Лацио», «Страсбург» и заехал в «Челси»? Это всё правда. Да, я понимаю, что над этим многие старались иронизировать, но могу сказать, что, конечно, были предложения от этих клубов. Это официальные предложения. Был вариант с «Дженоа», также была заинтересована «Рома», но официальных переговоров не было, так скажем. Выбрал «Сосьедад», потому что он был наиболее настойчив. Договорились клубы между собой, что тоже очень важно, чтобы предложение устроило «Динамо», — заявил Захарян на ютуб-канале Nobel.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029-го.

20-летний футболист вышел на 75-й минуте матча 3-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (0:0).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В контракте Захаряна с «Реалом Сосьедад» нет пункта об отказе выступления за сборную России.