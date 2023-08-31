«Рома» взяла в аренду Ромелу Лукаку у «Челси»

Сегодня, 31 августа, пресс-служба «Ромы» сообщает о том, что форвард «Челси» Ромелу Лукаку перешёл в римский клуб на правах аренды, которая будет действовать до середины 2024 года.

За клуб Серии А бельгиец будет выступать под номером 90.

По данным СМИ, «Рома» заплатит 5 млн фунтов стерлингов, а Лукаку получит ещё около 6 млн фунтов.

«Мы испытываем огромное удовлетворение от того, что Лукаку выбрал „Рому“. С его приходом мы приобретаем больше опыта, профессионализма и стремления к победе. Все наши решения направлены на повышение конкурентоспособности команды. Мы очень гордимся тем, что наши болельщики с таким воодушевлением приветствуют Ромелу», — прокомментировал переход нападающего генеральный директор «Ромы» Тиаго Пинто.

Лукаку перешел в «Челси» из итальянского «Интера» в 2021 году. В минувшем сезоне он выступал за «нерадзурри» на правах аренды, сыграл в 37 матчах, забил 14 голов, сделал 7 голевых передач. В составе «Интера» он становился чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.