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«Рома» взяла в аренду Ромелу Лукаку у «Челси»

Бельгийский нападающий продолжит карьеру в Серии А.
«Рома» взяла в аренду Ромелу Лукаку у «Челси»
31 августа 2023 13:17
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Рома»

Сегодня, 31 августа, пресс-служба «Ромы» сообщает о том, что форвард «Челси» Ромелу Лукаку перешёл в римский клуб на правах аренды, которая будет действовать до середины 2024 года.

За клуб Серии А бельгиец будет выступать под номером 90.

По данным СМИ, «Рома» заплатит 5 млн фунтов стерлингов, а Лукаку получит ещё около 6 млн фунтов.

«Мы испытываем огромное удовлетворение от того, что Лукаку выбрал „Рому“. С его приходом мы приобретаем больше опыта, профессионализма и стремления к победе. Все наши решения направлены на повышение конкурентоспособности команды. Мы очень гордимся тем, что наши болельщики с таким воодушевлением приветствуют Ромелу», — прокомментировал переход нападающего генеральный директор «Ромы» Тиаго Пинто.

Лукаку перешел в «Челси» из итальянского «Интера» в 2021 году. В минувшем сезоне он выступал за «нерадзурри» на правах аренды, сыграл в 37 матчах, забил 14 голов, сделал 7 голевых передач. В составе «Интера» он становился чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

источник: ФК «Рома»
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