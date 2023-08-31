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Карпин рассказал, кто будет руководить сборной России во втором матче против Египта

Национальной команде предстоит провести три товарищеских поединка.
31 августа 2023 14:00
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не будет руководить командой в одном из ближайших товарищеских матчах.

Напомним, что наставник вызвал на сентябрьский сбор 49 игроков, которые будут разделены на две группы.

Сборная России проведет товарищеские матчи против команд Египта (7 и 11 сентября) и Катара (12-го числа).

«7 сентября команду возглавлю я, а 11 сентября ею будут руководить Виктор Онопко и Юрий Никифоров, — приводит «Матч ТВ» слова Карпина.

Отметим, что сборная России временно отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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