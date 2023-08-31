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Сазонов прокомментировал переход из «Динамо» в «Торино»

Футболист выступал за бело-голубых с 2021 года
31 августа 2023 14:17
автор: Александр Поволоцкий

Грузинский защитник Саба Сазонов высказался относительно своего трансфера из «Динамо» в «Торино».

Отметим, что итальянский клуб подписал контракт с 21-летним футболистом до середины 2027 года.

«Знaю, что итальянский футбол — это про тaктику. Я центрaльный защитник, и чемпионат Италии — это лучшее меcто, чтобы расти в этом напрaвлении. Играл вместе с Хвичей Кварaцхелией в сборной Грузии, он отличный футбoлист и играет в прекрасной кoманде. Я тоже буду играть за классную кoманду, и мы будем срaжаться на полe», — приводит пресс-служба «Торино» слова Сазонова.

Саба провёл 44 матча в составе «Динамо», в которых забил один гол.

Ближайший матч «Торино» проведет 3 сентября. Дома клуб из Турина сыграет против «Дженоа».

источник: ФК «Торино»
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