«Динамо» получит процент от продажи Сазонова из «Торино» в другой клуб

Стали известны новые финансовые подробности трансфера защитника Сабы Сазонова из московского «Динамо» в «Торино».

В случае перепродажи Сазонова «Динамо» получит 15 процентов от суммы последующего трансфера. Также российский клуб может получить 250 тысяч евро в виде бонусов, которые привязаны к выступлениям Сабы за «Торино», сообщает РИА Новости.

По данным трансфермаркт, бело-голубые получат переход за 21-летнего защитника 2,75 млн евро.

Саба Сазонов выступал за бело-голубых с 2021 года. За этот период он провёл 44 матча в составе «Динамо», в которых забил один гол.