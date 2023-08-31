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«Динамо» получит процент от продажи Сазонова из «Торино» в другой клуб

Бело-голубые уже объявили от трансфере своего футболиста.
31 августа 2023 14:06
автор: Максим Скороходов

Стали известны новые финансовые подробности трансфера защитника Сабы Сазонова из московского «Динамо» в «Торино».

В случае перепродажи Сазонова «Динамо» получит 15 процентов от суммы последующего трансфера. Также российский клуб может получить 250 тысяч евро в виде бонусов, которые привязаны к выступлениям Сабы за «Торино», сообщает РИА Новости.

По данным трансфермаркт, бело-голубые получат переход за 21-летнего защитника 2,75 млн евро.

Саба Сазонов выступал за бело-голубых с 2021 года. За этот период он провёл 44 матча в составе «Динамо», в которых забил один гол.

источник: «РИА Новости»
Сазонов прокомментировал переход из «Динамо» в «Торино»
Футболист выступал за бело-голубых с 2021 года
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