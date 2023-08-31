Экс-игрок сборной России о заявке Карпина: молодёжь — это прекрасно

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал об эмоциях от нового состава сборной, а также заверил, что молодых футболистов вызвали на сбор не просто так. Накануне был опубликован состав игроков, которых Карпин вызвал на сбор в национальную команду. В него вошли 49 футболистов.

«Это только предварительный состав сборной. Много фамилий, на которые обращают внимание, которых хотят мотивировать. А так тех, кто попадёт, мы узнаем позже. Если кого-то из молодых ребят призвали, то, я думаю, они заслуживают, за ними следили, кто-то посоветовал главному тренеру обратить на них внимание. Конечно, хотелось бы, чтобы они почувствовали эту атмосферу, это большая мотивация для них. Вопрос в том, кто останется в этом списке, кто поедет на игры, кому дадут время, кто и как себя будет чувствовать. Для меня самое главное — как сборная сыграет. Все ждут положительных результатов и хорошей игры. А то, что в сборной много молодёжи — это прекрасно», — сказал Булыкин.

Ранее бывший президент РФС Вячеслав Колосков также высказался о составе сборной Карпина на матчи с Египтом и Катаром, заверив, что количество не имеет значения.