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Защитник «Зенита» Чистяков рассказал, почему Ренан пропустил три матча подряд

Бразилец перешел в клуб РПЛ в январе.
31 августа 2023 14:57
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, почему его партнер по команде Роберт Ренан третий матч подряд не попадает в состав.

Отметим, что в текущем сезоне 19-летний футболист провел пять матчей.

«Он заболел ангиной. На предыгровой тренировке перед отлетом его не было. А по поводу тех двух игр — не знаю. Возможно, потому что оборона у нас сейчас играет неплохо», - приводит Sport24 слова Чистякова.

В сезоне-2022/2023 Ренан стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

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источник: Sport24.ru
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