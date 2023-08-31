Полузащитник «Балтики» объяснил свою перепалку с Клаудиньо в матче Кубка России

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев объяснил почему он посоветовал игроку «Зенита» Клаудиньо посмотреть на табло, когда тот стал дергать его за футболку в матче 3-го тура пути РПЛ Кубка России.

«Балтика» минимально обыграла «Зенит» в матче Кубка России

«Для меня нет авторитетов на поле, на грязные слова я тоже могу отвечать. В целом, были обычные футбольные моменты. Просто перекинулись парой слов друг с другом, ничего такого. Я же просто показал ему на счёт», - приводит «Метарейтинг» слова Лазарева.

Обе команды начали турнир с двух побед. Таким образом, благодаря победе над «Зенитом» «Балтика» возглавила свою группу в пути РПЛ Кубка России.