Хубулов не поедет в расположение сборной России

Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов сообщил, что не сможет поехать на сбор национальной команды России в сентябре.

«Уже две игры за «Крылья» пропустил и еще две недели нужно, чтобы все зажило и восстановиться. К сожалению, не смогу быть с командой, но буду поддерживать всех наших парней», — сказал Хубулов в интервью Sport24.

Хубулов был включен в список из 49 футболистов, которые приглашены на сбор в Новогорске с 4 по 12 сентября. В рамках сбора команда планирует провести два товарищеских матча.