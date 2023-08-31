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Хубулов не поедет в расположение сборной России

Футболист получил повреждение.
31 августа 2023 16:29
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов сообщил, что не сможет поехать на сбор национальной команды России в сентябре.

«Уже две игры за «Крылья» пропустил и еще две недели нужно, чтобы все зажило и восстановиться. К сожалению, не смогу быть с командой, но буду поддерживать всех наших парней», — сказал Хубулов в интервью Sport24.

Хубулов был включен в список из 49 футболистов, которые приглашены на сбор в Новогорске с 4 по 12 сентября. В рамках сбора команда планирует провести два товарищеских матча.

источник: Sport24.ru
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