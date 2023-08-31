Mash: мигранты избили 14-летнего вратаря ФК «Родина»

Мигранты избили несовершеннолетнего вратаря ФК «Родина» в подмосковном Одинцове.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 14-летний футболист возвращался после игры домой вместе с другом. Возле Баковского пруда он увидел компанию, которая, по его словам, что-то шумно обсуждала.

Юный футболист принля их за знакомых и помахал им рукой, однако понял, что обознался и извинился. После этого его избили.

У мальчика было несколько рассечений, из-за которого лицо и одежду почти полностью залило кровью.

В настоящий момент правоохранительные органы ведут поиск мигрантов, избивших юношу.