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Дмитрий Сычёв оценил перспективы «Локомотива» на успешное выступление в РПЛ

Прошлый сезон железнодорожники завершили на восьмом месте в чемпионате России.
31 августа 2023 16:58
автор: Глеб Шевяков

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычёв рассказал, за какие места может бороться московский клуб в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Как оцениваю результаты команды на старте сезона? Это надо спрашивать у Михаила Галактионова, всё-таки за результат отвечает тренер. Я сторонний наблюдатель, вряд ли я вижу всю картину. Единственное, что могу сказать, — потенциал у команды большой. Видно, что игроки квалифицированные. По задачам, по составу, по амбициям эта команда должна быть минимум в тройке», — приводит слова Сычёва «Известия».

По итогам шести туров в РПЛ «Локомотив» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, набрав девять очков после шести проведённых матчей. По окончании прошлого сезона красно-зелёные находились на той же позиции.

источник: «Известия»
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