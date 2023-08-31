Чесноков высказался о выступлении Аслана Карацева на Открытом чемпионате США 

Семикратный победитель турниров категории ATP Андрей Чесноков считает, что российскому теннисисту Аслану Карацеву повезло с соперниками на старте US Open — 2023.

На старте соревнований 29-летний спортсмен одолел чеха Иржи Легечку (6:3, 6:3, 6:3), а в матче второго круга победил представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну (6:2, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4)).

«Аслан делает много невынужденных ошибок. Меня сильно насторожил момент, когда он не выиграл гейм в конце матча, ведя уже 6:5 и 40:0. Карацеву повезло с сеткой. Сначала он играл с Легечкой, который после финала на предыдущем турнире был не в своей тарелке и сильно подуставший. И во втором круге Карбальес‑Баэна — это хорошая сетка для Аслана», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

В третьем круге американского турнира Карацев проведёт матч против представителя США Бена Шелтона. Игра состоится в пятницу, 1 сентября.