Гойло — о сейвах в серии пенальти с ЦСКА: никак не готовился

Вратарь «Сочи» Никита Гойло признался, что специально не готовился к серии пенальти в матче FONBET Кубка России с ЦСКА.

Основное время в Сочи завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти Гойло совершил два сейва, однако этого не хватило для победы — 4:5.

«Лично я никак не разбираю пенальти, это Дмитрий Владимирович всё готовит. Мы всё время смотрим, кто, куда бьёт последние пенальти, какие-то особенности бьющего. Я, конечно, прислушиваюсь к Бородину, что он подсказывает, но в любом случае делаю, как сам чувствую», — приводит слова игрока Sport24.

Гойло выступает за «Сочи» в аренде — права на 25-летнего голкипера принадлежат «Зениту».