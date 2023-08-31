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Булыкин объяснил, в чём заключается причина поражений «Локомотива» в текущем сезоне 

В последних четырёх матчах московский клуб одержал лишь одну победу. 
31 августа 2023 17:37
автор: Глеб Шевяков

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин предположил, с чем связан спад столичной команды в нынешнем сезоне.

За последние четыре игры железнодорожникам удалось выиграть только один раз.

«Много причин, и Дзюба — одна и них. Глушенков хоть и забивает, но он не способен бороться за передачи впереди, бороться головой и сбрасывать мяч. А в контратаках не очень преуспевают ни Пиняев, ни Глушенков. Миранчук с Жемалетдиновым дают, конечно, качество, но этого недостаточно — нужно давать результат. С высокорослым нападающим очень много вариантов в атаке, и такие команды от него зависят», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

«Локомотив» подписал Дзюбу на правах свободного агента в феврале 2023 года. В сезоне-2023/2024 за команду Михаила Галактионова он сыграл пять матчей, отличился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу. Его контракт с красно-зелёными рассчитан до лета 2024 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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